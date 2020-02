10 x 2 Karten für die Magdeboot gewinnen!

Gewinnen können die ersten zehn Einsender, die eine E-Mail mit dem Betreff: Magdeboot 2020 bis Freitag, den 6.März 2020, 12.00 Uhr an gewinnspiel@sail24.com mit ihrem Namen und der vollständigen Postanschrift schicken. Die Karten werden dann von der SVG Service Verlag GmbH (siehe Impressum) an die Gewinner versandt. *

Natürlich stehen auf der Magdeboot traditionell Motor- und Segelboote sowie -yachten, Hausboote, Charterangebote, Zubehör, Wassertourismus und vieles mehr im Blickpunkt, die Messe bietet aber noch mehr: Daneben gibt es auch wieder einen eigenen Outdoor-Bereich, in dem all jene auf ihre Kosten kommen, bei denen das Abenteuer an Land beginnt, oder aber nach dem Bootsausflug weitergeht.