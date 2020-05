155 Jahre Seenotretter

„Wenn wir heute mit Stolz auf die Leistungen in den zurückliegenden 155 Jahren verweisen können, dann dürfen alle, die an Land durch ihre Spenden und durch ihre ideelle Unterstützung dies erst ermöglicht haben, stolz sein auf diese Erfolge“, betont Harder.

26. Juli 2020: Digitaler Tag der Seenotretter

Der Tag der Seenotretter, der von der DGzRS vor mehr als 20 Jahren ins Leben gerufen wurde und traditionell am letzten Sonntag im Juli an den Stationen an Nord- und Ostsee stattfindet, kann in diesem Jahr coronabedingt ausschließlich online stattfinden. Das gab die DGzRS nun bekannt. Mehr Informationen dazu soll es in den kommenden Wochen unter www.seenotretter.de/tds geben.