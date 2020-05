50 Jahre Bootscenter Keser

Auf den Tag 50 Jahre ist es am 1. Mai her, dass Gerhard Keser das Bootscenter an der Heerstraße in Berlin gründete. Das Unternehmen, das bereits in zweiter Generation als Familienbetrieb geleitet wird, ist heute einer der größten Bootshändler und Charterunternehmen auch über die Grenzen Berlins hinaus.