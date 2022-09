61. Interboot startet

Als erste Messe der kommenden Wassersportsaison zeigt die Interboot vom 17. bis zum 25. September 2022 zahlreiche Trends und Neuheiten aus allen Bereichen des Wassersports. „Die Interboot ist mit ihrem umfassenden Angebot die wichtigste Messe im deutschsprachigen Süden und wächst im dritten Pandemiejahr wieder sowohl was die Ausstellerzahl als auch was das Rahmenprogramm betrifft. 348 Aussteller und vertretene Firmen, zahlreiche Premieren, zwei Testbecken, der Messe-See und der Bodensee: Das garantiert nahezu unendlich viel Information und Spaß für alle Wassersport-Fans und solche, die es werden wollen“, verdeutlicht Felix Klarmann, der seit diesem Jahr das Steuer als Interboot-Projektleiter in der Hand hält und voller Vorfreude auf die Veranstaltung blickt.

Messe-Chef Klaus Wellmann betonte im Rahmen der Interboot-Pressekonferenz: „Messe bedeutet Austausch mit den Ausstellenden sowie das Anfassen und Ausprobieren der Produkte und damit das hautnahe Erlebnis. Genau das zelebriert die Interboot bereits seit über 60 Jahren kontinuierlich, was auch die Aussteller mit verstärkter Präsenz in diesem Jahr honorieren“.

Danel 505 mit E-Antrieb

Ebenfalls in den Fokus rücken auf der Interboot nachhaltige Ideen und Produkte in der eigens dafür eingerichteten Green Area (Halle B3). Hier steht auch ein Boot, das nach einem ökologischen Facelift der Ludwigsburger Firma Ditoma statt einem Verbrennungsmotor mit einem Elektromotor ausgestattet ist. „Ohne größere Umbauarbeiten elektrifizieren wir Segel- und Motorboote mit Wellenantrieb von ca. 3-12 Tonnen Verdrängung. Die Gründe für die stetig steigende Nachfrage sind vielschichtig: Kein Lärm, kein Geruch und keine Emissionen, dafür reichlich Power, große Reichweite und echte Freiheit auf vielen Gewässern – denn bereits jetzt gibt es einige Reviere, auf denen Verbrennungsmotoren verboten sind. Elektrische Bootsantriebe sorgen für ein neues Lebens- und Fahrgefühl auf dem Wasser“, ist Ditoma-Geschäftsführer Dirk Weißenborn überzeugt.

Mit Muskelkraft im Solo Ruderboot über den Atlantik, Martin Stengele, Atlantic Challenge,

Überzeugt und voller Willenskraft ist auch Martin Stengele. Der 51-jährige Sport- und Mental Coach aus Stuttgart ist fest entschlossen, in zwei Jahren bei der Atlantic Challenge 2024 teilzunehmen. Dieser Wettbewerb gilt als eines der härtesten Ruderrennen der Welt, bei dem die Teilnehmenden in 30 bis 90 Tagen die Ozean-Strecke von La Gomera nach Antigua zurücklegen. „Mein Kindheitstraum zur See zu fahren hat mich nie losgelassen. Ich war einige Jahre bei der Bundesmarine und als ich einen Beitrag über die Atlantic Challenge gesehen habe, war mir klar: Das ist genau das Richtige für mich!“ Der Vorbereitungsaufwand ist immens: Von der Sponsorensuche über etliche Kurse und Tests sowie 120 Stunden auf dem Wettbewerbsboot zu verbringen bis hin zum Rudertraining auf dem Bodensee. Sein eigens dafür angefertigtes Hightech-Ruderboot wird er erstmals auf der Interboot zeigen. Ein weiterer entscheidender Punkt ist das Durchhaltevermögen: „Als Mental-Coach habe ich gelernt, einen eisernen Willen zu entwickeln, der bei diesem Projekt sicher unerlässlich ist“, so Martin Stengele, der darüber in mehreren Vorträgen auf der Interboot berichten wird.