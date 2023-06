Ab aufs Wasser am Day of the Bay!

Wannsee als Wassersport-Test-Arena!

Am 30. Juni und 1. Juli heißt es: Ab an den Wannsee! Dieser wird vor den Sommerferien kurzerhand zum Testbecken für alle, die sich einmal durch die verschiedenen Wassersportarten testen möchten. Segel setzen und Angel werfen, hohe Bugwellen schlagen, die perfekte Welle surfen oder auch einfach mal abtauchen – der Day of the Bay macht es möglich. Also ab aufs Wasser! Kinder, Jugendliche und Erwachsene haben an beiden Tagen Gelegenheit zu testen, welche Sportarten ihnen auf, im oder am Wasser am meisten Spaß machen – und das kostenfrei. Präsentiert wird der Day of the Bay von der BOOT & FUN gemeinsam mit dem Berliner Verein Trau Dich! e.V.. „Wir freuen uns sehr, dass wir in diesem Jahr endlich wieder zum Day of the Bay an die Klare Lanke am Wannsee einladen können“, freut sich Felix Steinacker, Projektmanager der BOOT & FUN. „Wie vielseitig Wassersport sein kann, wie viel Spaß es bringt die Freizeit auf, im und am Wasser zu verbringen und was für tolle Angebote die Verbände und Vereine hier in der Region für alle Altersklassen bieten – das alles lässt sich beim Day of the Bay herausfinden! Also seid dabei, kommt vorbei und lasst euch begeistern!“

Wassersport zum Ausprobieren, Mitfahren oder Anschauen

Zum ersten Mal Segel setzen oder sich beim Windsurfing mal so richtig reinhängen? Beim Day of the Bay ist das möglich. Neugierige und Interessierte können am kommenden Freitag und Samstag beim Day of the Bay am Wannsee nicht nur verschiedene Wassersportarten ausprobieren, sondern sich auch über die Angebote der Verbände und Vereinen in der Region informieren.