Abstimmen zum ocean tribute award

Clean Sea Pod

DasProjektziel ist, einen richtigen Mülleimer auf dem Ozean zu installieren. Damit soll ein neuer Standard beim Bergen und Entsorgen von “Geisternetzen” erreicht werden. Das Projekt arbeitet mit Universitäten und Forschungseinrichtungen in Kanada und den USA zusammen. Mit dem Preisgeld würden Strömungstests im Pazifik finanziert.

bit.ly/3urreEe

enteron

Gründer Thomas Logisch hatte die Idee eine neue, komplett biologische Technologie zu entwickeln, die Abwässer an Bord eines Schiffes vollkommen reinigt und zurückleitet. Zusammen mit Studenten der Beuth-Hochschule für Technik in Berlin wurde der erste Prototyp konstruiert, gebaut und getestet. Es ist die kleinste zertifizierte Abwasser-Kläranlage für Hausboote, Segel- und Motoryachten, aber auch für größere Caravans oder Expeditionsfahrzeuge geeignet und erfüllt die von IMO/MARPOL and MEPC zertifizierten Abwasser-Grenzwerte. Wenn Enteron® gewinnt, beantragt es

dieUS-Coastguard Zertifizierung.

bit.ly/3F0Iu8m