Aktion „Maroder Steg“ – Bewerbungsphase bis 31. Oktober verlängert

Die letzten Meter zum Boot sollen rutschfest, sicher und stabil sein. Doch bei vielen Steganlagen in Deutschland herrschen gravierende Mängel, wie eine Untersuchung von Stegspezialist Fibrolux ergeben hat. Demnach erfüllen rund 30 Prozent aller in Deutschland betriebenen Steganlagen nicht einmal die Mindestanforderungen an Rutschfestigkeit und Stabilität. So wird der Weg zum Boot zur Rutschpartie und das Risiko, sich bereits an Land den ersten blauen Fleck am Steiß zu holen, ist deutlich größer als an Bord irgendwo anzu- ecken. Das muss nicht sein.

Genau hier setzt die Aktion Maroder Steg von Fibrolux und der Ebner Media Group (segelreporter.com, segeln, Segler-Zeitung) an, die gemeinsam den marodesten Steg Deutschlands suchen. Vereine werden aufgefordert sich mit einem Bild und einer Beschreibung bis zum 31. Oktober auf der Webseite www.maroder-steg.de zu bewerben. In der Voting- phase zwischen 1. und 15. November 2022 stimmen die Besucher der Seite darüber ab, welcher Steg eine Erneuerung am dringendsten nötig hat. Die Stegprofis von Fibrolux beraten unmittelbar danach, gemeinsam mit dem Sieger-Verein, was getan werden muss und unterstützen den Verein mit einem Baukostenanteil von 25 Prozent, bis maximal 5.555 Euro. So kann der Gewinner schon in die Saison 2023 mit einem sicheren, rutschfesten und haltbaren neuen Steg starten. Das bedeutet für leidgeprüfte Wassersporteltern keine Splitter mehr aus Kinderfüßen ziehen zu müssen und nicht mehr die Luft anzuhalten, wenn bei Regenwetter wieder zum Boot gerannt statt gegangen wird. Doch auch die erwachsenen Vereinsmitglieder haben eine Sorge weniger, wenn der letzte Schritt an Bord mal wieder etwas länger ist und sie, besonders nach einem Regen- schauer, aufpassen müssen, nicht samt ihrer sieben Sachen im Hafenbecken zu landen.