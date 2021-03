Amphibien-Tender mit 300-PS- Cox Diesel-Außenborder

Ausgerüstet mit dem neuen prämierten Cox-Diesel-Außenborder CXO300 soll die Iguana Commuter samt Raupenantrieb fortschrittliche Technologie, Ökonomie und Ökologie vereinen. Die französische Firma Iguana Yachts ist bekannt für den Bau von luxuriösen, geländegängigen Amphibienbooten, die meist als Tender für Luxusyachten sowie auf Grundstücken am Wasser und auf privaten Inseln eingesetzt werden, da sie zum Beispiel Strände problemlos erklimmen können. Die neue Iguana Commuter soll nun als Tender für die in der Bremer Lürssen-Werft gebaute 142-Meter-Superyacht Nord dienen.

Fenwick, der französische Vertriebspartner von Cox Powertrain, der den Außenborder an Iguana geliefert hat, kommentierte begeistert: „Das ist das erste Mal, dass in Frankreich ein Freizeitboot mit einem 300-PS-Diesel-Außenborder ausgestattet wurde, und es war eine Ehre, Teil dieses Projekts zu sein. Iguana Yachts sind bekannt für ihre avantgardistischen Bootsdesigns und Cox ist ein Innovator auf dem Dieselmotorenmarkt, daher ist diese Paarung großartig.“ Das Projekt könne laut Cox Powertrain als eine Art Meilenstein für die Freizeitschifffahrtsindustrie und als wichtiger Schritt in Richtung einer Umstellung auf die Diesel-Außenbordtechnologie gesehen werden.