Angelszene trifft sich in Magdeburg

Barbara Kijewski gibt Tipps für den großen Fang.

Anja Gertig, Leiterin der Messe Magdeburg, freut sich auf die Veranstaltung: „Wir erwarten mehr als 70 Aussteller mit allem, was man zum Meeres- und Raubfischangeln, aber auch verstärkt zum Fischen von Karpfen und Welsen in unseren heimischen Flüssen und Seen braucht. Händler, Hersteller und spezialisierte Reiseanbieter sind dabei. Ein Markenzeichen ist auch das umfangreiche Rahmenprogramm mit Vorträgen und Präsentationen bekannter Gesichter der Szene und Profis, allen voran prominente Vertreter wie Rainer Korn oder Barbara ,Babs‘ Kijewski, die viele aus dem Fernsehen kennen.“

Überregionaler Anziehungspunkt ist die Messe vor allem aufgrund des großen Meeresangelbereichs. „In der Messehalle 1 findet dieses Segment in diesem Jahr in entspannter Atmosphäre und mit einem vollen Rahmenprogramm auf der Bühne seinen Platz“, so Anja Gertig. Die Halle 2 steht unterdessen im Zeichen von Raubfischen, Karpfen und Welsen.