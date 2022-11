Aquanaut-Werft gerettet

Der Voyager, der Drifter und das Privileg. Dies sind nur drei der vielen kultigen Motoryachten, die Aquanaut von der Anfrage bis zur Auslieferung unter einem Dach in seiner Werft in Sneek gebaut hat. Eine große Erleichterung für alle Mitarbeiter und derzeitigen Kunden. Ihre Arbeitsplätze und der (End-)Bau der bereits vertraglich gebundenen Yachten sind gesichert. Auch für Jachteigentümer, die derzeit mit einem Aquanaut fahren, fällt eine Last von den Schultern. Der vertraute Standort für spezialisierte Wartungs-, Reparatur-, Umrüstungs- und Servicearbeiten am Selfhelpweg 9 in Sneek bleibt ihnen erhalten. De Driesprong darf und wird weiterhin den berühmten Markennamen Aquanaut verwenden. Darüber hinaus wurden auch die Rechte an allen künftigen Neubauaktivitäten und der gesamte Kundenstamm übernommen. Die Unterschriften sowohl von De Driesprong als auch von Aquanaut vastgoed BV stehen nun unter der Absichtserklärung. Es wird erwartet, dass die vollständige Übernahme Anfang nächsten Jahres abgeschlossen sein wird.

Beliebter Klassiker: Aquanaut Drifter 350

Im Namen der Familie De Vries von De Driesprong Yachtcharters war Frans De Vries eng in den Übernahmeprozess eingebunden. “Die Querverbindungen zwischen De Driesprong und Aquanaut reichen mehr als ein halbes Jahrhundert zurück. Auch mein Großvater Henk Stekelenburg hat unser Familienunternehmen vor mehr als 60 Jahren gegründet. In den folgenden Jahren baute er etwa 35 Aquanaut-Boote nach den Entwürfen von Dick Boon. Wir beschäftigen derzeit einen Mitarbeiter mit einer jahrzehntelangen Erfahrung bei Aquanaut”.