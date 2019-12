Fast alle Aussteller waren mit dem Verlauf der HAMBURG BOAT SHOW 2019 sehr zufrieden. Viele Unternehmen, die in Hamburg ausgestellt hatten, verzeichneten einen positiven Verlauf und machten nach ihren eigenen Angaben gute Geschäfte. Das Publikum, so lautete das Fazit, sei ausgesprochen Wassersport-orientiert gewesen und mit konkreten Kaufabsichten auf die HAMBURG BOAT SHOW gekommen. Die Veranstaltung wurde durch eine außerordentlich gute Grundstimmung, sowohl auf der Aussteller-, wie auch auf der Besucherseite getragen.

Hoffnung herrschte beim Start der Messe im Herbst 2018. „Wir sind mit großem Optimismus ins Rennen gegangen, weil wir nach der Absage der hanseboot viel Zuspruch aus der Wassersportbranche bekommen haben, im Jahr 2018 einen Neustart zu wagen“, erklärte Torsten Conradi. Das dieser Optimismus nicht fehl am Platze war, bestätigte sich auch durch den Zuspruch unter den Ausstellern und den Besuchern der Messe.

Mit diesem positiven Fazit ist die Verbandsspitze des DBSV auch am Samstag in die Mitgliederversammlung gegangen. Torsten Conradi betonte in diesem Zusammenhang noch einmal, dass die HAMBURG BOAT SHOW aus der Branche und für die Branche inszeniert und organisiert wurde. Er bedankte sich ausdrücklich bei den Messe-Partnern Messe Friedrichshafen und Hamburg Messe und Congress für deren Engagement und die gute Zusammenarbeit.

Vor diesem Hintergrund muss das Aus für die HAMBURG BOAT SHOW nicht das Aus für eine Wassersportmesse in der Hansestadt bedeuten. Und so wurde in der gut besuchten DBSV-Mitgliederversammlung bereits ausführlich und intensiv über ein zukünftiges, neues Format diskutiert.