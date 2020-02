Aus Rintelmann Bootshandel wird E+K Marine Service

Bewegung zum Saisonstart 2020 in der niedersächsischen Bootsbranche. Axel Rintelmann hat sein Bootsbau- und Service Unternehmen die Rintelmann Bootshandel GmbH aus Neustadt am Rübenberge / OT Mardorf am Steinhuder Meer nach 27-jähriger Tätigkeit an die Firma E+K Marine Service abgegeben. Alle laufenden Arbeiten und Aufträge werden seit dem 2. Januar 2020 übernommen.