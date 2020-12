Auszeichnung für Boots-Center Fröhlich

Seit 1972 ist das Unternehmen am Markt und einer der weltweit ältesten Händler der 1969 gegründeten US-Marke Regal Boats. In der neuen Ausstellungshalle mit einer Fläche von 2000m², können die Kunden wetter unabhängig ihr Traumschiff aussuchen können. Exklusive Sportboote und Sportcruiser, sowie eine große Auswahl an Kabinenbooten beinhaltet das breite Modellprogramm der renommierten US-amerikanischen Marke, die als Familienbetrieb geführt wird, und deren Boote mit ihrem patentierten „FasTrac Rumpf“ in Orlando in Florida gefertigt werden.

Regal LS 4 BR (Foto: Regal Boats)

www.boote-center.de