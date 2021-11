Bavaria-Azubi wird Bootsbau-Landessieger

Dabei war Bootsbau in Sachen Ausbildung gar nicht die erste Wahl des heute 27-jährigen. Vor seiner Lehre zum Bootsbauer hatte er bereits eine Ausbildung zum Industriekaufmann im Bereich der Autoindustrie absolviert. Erst danach, im Jahr 2018, begann er seine Bootsbauer-Lehre bei der großen deutschen Yachtwerft. „David war immer sehr engagiert, interessiert aber eben auch fachlich richtig gut“, so Pressesprecher Marcus Schlichting gegenüber dem MotorBoot-Magazin. „Seine sehr gute Leistung ist aber auch ein tolles Statement für die Qualität der Ausbildung und das hohe Engagement der Ausbilder hier bei Bavaria“, so Schlichting weiter.

Die vielseitige Qualifikation und die guten Leistungen, die David Goedde im Rahmen seiner Ausbildung zeigte, blieb auch in der Geschäftsleitung des Unternehmens nicht unbemerkt. Der frühere CEO Michael Müller, der die Werft bis Juli leitete, holte Goedde nach Abschluss der Lehre ins Produktmanagement. Hier unterstützt David Goedde, der den Bau neuer Yachten im Haus ja nun von der Pike auf gelernt hat, jetzt die verantwortlichen Produktmanager bei der Entwicklung neuer Bavarias. Doch die Leidenschaft für den Bootsbau endet für David Goedde nicht am Werft-Tor. Privat hat er sich erst kürzlich ein altes Sportboot zugelegt, dass er jetzt neu aufbauen will.