Bavaria Yachts: Besinnung auf den Markenkern – offen für Neues

Marc Diening: Ja, absolut – und dann gleich bei so einem tollen Event wie dem Cannes Yachting Festival dabei sein zu können. Viel besser kann so ein Start ja kaum sein. (lacht)

MotorBoot Magazin: Sie haben ja in der Vergangenheit fachlich ganz unterschiedliche Bereiche geleitet. So z.B. bei der Deutschen Bahn, im Bereich Brandschutz bei Magirus. Nun also im Yachtbau. Was hat Sie dazu bewogen?

Marc Diening: Zum einen ist die Leitung dieser Werft und der Marke Bavaria Yachts beruflich eine tolle Aufgabe. Dann hat das auch viel mit meiner persönlichen Leidenschaft zu tun. Ich bin begeisterter Segler, meine Frau hatte früher auch einmal ein kleines Motorboot. Wassersport liegt bei uns also in der Familie. Einmal eine verantwortungsvolle Position auf einer Yachtwerft ausüben zu dürfen, war schon immer so etwas wie ein Traumjob. Das wollte ich schon immer machen.