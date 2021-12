Beneteau-Group erweitert Kapazitäten

Erst vor kurzem wurde der portugiesische Bootsbauer Starfisher übernommen. Nun gab die Groupe Beneteau bekannt, die nur ca. zehn Kilometer entfernt liegende ehemalige Rodman-Lusitania-Werft übernommen zu haben. In dem bis dato stillgelegten Werk und in der ehemaligen Starfisher Werft sollen Motorboote unter 40 Fuß Länge gebaut werden. So soll der portugiesische Standort die polnischen und amerikanischen Standorte des Unternehmens unterstützen, die denselben Markt bedienen, deren Produktionskapazitäten aber nicht ausreichend sind. Angestrebt wird eine ca. 700 Mitarbeiter starke Produktion von ca. 1000 Booten pro Jahr.

www.beneteau.com