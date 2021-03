Bénéteau-Roadshow im April

Daher haben Bénéteau und das Bénéteau-Händlernetz Schritte unternommen, um Wassersportler in ganz Europa zu treffen. Im Rahmen einer großen Roadshow können Bootsfahrer vom 1. April bis 20. Juni 2021 in sieben Ländern Europas die neuen Modelle besichtigen und nach Voranmeldung auch zur Probe fahren.

Bénéteau und seine Distributoren werden ihren Kunden die Möglichkeit geben die Flaggschiff-Modelle des Markensortiments der Segel- und Motoryachten an Land und im Wasser zu besichtigen und zu testen. Ab Anfang April werden zwei Touren gleichzeitig in Nord – und Südeuropa gestartet, um wichtige europäische Bootsreviere zu besuchen. In Deutschland ist das Event in Heiligehafen an der Ostsee geplant. Der Zugang zu den Booten, die für private Besuche gezeigt werden, erfolgt nur nach Vereinbarung und wird den lokalen Schutzmaßnahmen entsprechen. Die Mitarbeiter und Händler von Bénéteau freuen sich darauf, ihre Kunden in angenehmer, freundlicher Umgebung begrüßen zu dürfen.