Beste Online-Shops 2020: Doppelte Auszeichnung für awn.de

Zusätzlich zum Preis in der Oberkategorie Online-Shops erhielt awn.de auch einen Award für den ersten Platz in der Teilkategorie Servicequalität der Shops im Yacht- und Boot-Segment.

Christoph Steinkuhl, der seit November 2019 das Ruder des Traditionsunternehmens A.W. Niemeyer in der Hand hat und es sich zum Ziel gesetzt hat, AWN in die Zukunft zu führen, zeigte sich erfreut: „Ich bin begeistert, was wir alles erreichen können, wenn der Wille da ist und man so eine großartige Mannschaft im Rücken hat.“

Die Auszeichnungen in Form von Trophäen und Urkunden werden in Kürze in den neun AWN-Filialen ausgestellt.