„Blue Innovation Dock“ startet auf der boot 2022

boot Düsseldorf Director Petros Michelidakis kündigte das Blue Innovation Dock an.

Dieses außergewöhnliche Forum, das während der gesamten Messe stattfindet, wird die Schritte zu einer nachhaltigen Entwicklung der Branche diskutieren.

Die Welttourismusorganisation der Vereinten Nationen (UNWTO) kündigt ihre Teilnahme am Blue Innovation Dock mit einem hochrangigen politischen Panel über die Entwicklung eines nachhaltigen Küsten- und Meerestourismus an. Mit dem Forum wollen boot und EBI in einem besonderen Rahmen den Fokus auf neue, zukunftsorientierte Ansätze legen. In einer eigenen BID-B2B-Lounge an der Bühne in der Halle 9 wird es Gelegenheit zum Networking bieten. Die Themen reichen von neuen Antriebssystemen bis hin zu Investitionsmöglichkeiten und nachhaltigem Bootstourismus sowie der zukünftigen Entwicklung der Infrastruktur von Marinas.