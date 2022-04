Boat Solutions mit mehr Raum und verstärktem Fokus

Boat Solutions Geschäftsführer Dominik Entzminger legt den Fokus noch stärker auf den vertrieb und den Service der robusten Boote aus Finnland.

Son plant der Motorboot-Importeur und -Händler im Herbst 2022 größere Räumlichkeiten zu beziehen, die sich wieder in Utting am Ammersee befinden. Zum anderen verlässt der Inhaber und Geschäftsführer Dominik Entzminger die Steinlechner Bootswerft und konzentriert sich künftig als Geschäftsführer komplett auf die Tätigkeiten der Boat Solutions GmbH. „An der Zusammenarbeit zwischen Steinlechner Bootswerft und Boat Solutions wird sich deshalb nichts ändern. Wir werden weiterhin Synergien nutzen und gemeinsam an Booten arbeiten“, sagt Dominik Entzminger.

„Wir haben einfach zu wenig Platz“, erklärt Entzminger die aktuelle Situation. Die neuen Räumlichkeiten in Utting am Ammersee bieten rund 2.000 Quadratmeter Fläche. Auf etwa 500 Quadratmetern werden Büro, Ausstellung und Werkstatt in offen gehaltenen Räumen ineinander übergehen. „So können Bootsinteressierte sowohl die Boote im Showroom als auch unsere Tätigkeiten in der Werkstatt ansehen“, so Entzminger weiter.