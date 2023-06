Hausmesse mit Frühstück:

Boot & Brötchen bei Gründl

Gründl Bootsimport, ein führender Anbieter von hochwertigen Booten, Ausrüstung und Zubehör lädt zu seinem außergewöhnlichen Event ein: Unter dem Motto: "Boot und Brötchen" findet das beliebte Event am 02. Juli auf dem Firmengelände in Bönningstedt, am Nordring 1, statt und bietet eine gute Gelegenheit, die Marken und Angebote hautnah kennenzulernen.