boot Düsseldorf 2021 auf Kurs

In 17 Messehallen werden wir nach den gültigen Hygiene- und Infektionsschutzregeln eine zwar etwas andere, doch ebenso begeisternde boot organisieren. Vorgemacht hat uns dies der gerade zu Ende gegangene CARAVAN SALON 2020. Er hat eindrucksvoll bewiesen, wie Messen in Düsseldorf auch in diesen Zeiten Erfolg haben und Aussteller auch mit den neuen Regeln beachtliche wirtschaftliche Ergebnisse erzielen können. Dieses Resultat stimmt uns sehr froh, denn es hat gezeigt, dass Messen auch heute unverzichtbare Marketing-Instrumente sowohl für die Caravaning-Industrie als auch für die Wassersportbranche sind“.

Die Planung der boot 2021 ist auf Kurs und der derzeitige Anmeldestand entspricht insgesamt dem Niveau von 2019. Nahezu alle Hersteller von Booten und Yachten, die auch 2020 an Bord waren, sind wieder dabei. Bis auf wenige Ausnahmen haben auch die Ausrüster ihre Teilnahme an der boot wieder zugesagt.

Petros Michelidakis, Project Director der boot

Einen guten Anmeldestand verzeichnet das boot Team auch bei den Anbietern von Hausbootferien oder dem Charterbereich sowohl für Segel- als auch für Motorboote. Beide Urlaubsformen gelten als sehr sicher und erfreuen sich wachsender Beliebtheit.

Behördlich abgestimmtes Hygiene- und Infektionsschutzkonzept



Schon für den CARAVAN SALON hat die Messe Düsseldorf in enger Absprache mit den Behörden und in Abstimmung mit der Landesregierung ein umfassendes Hygiene- und Infektionsschutzkonzept entwickelt, das jederzeit aktuell angepasst wird. „Die Besucher des CARAVAN SALON haben die Maßnahmen mit großer Zustimmung begrüßt. Sie fühlten sich bei uns sicher und gut aufgehoben und konnten in dieser Atmosphäre die Fahrzeuge in aller Ruhe besichtigen“, erklärt Wolfram Diener.

Die PROTaction-Kampagne der Messe informiert die Aussteller über die Maßnahmen auf http://bit.ly/PROTaction dazu anschaulich und ausführlich.

Bühnenprogramm und Mitmach-Aktionen finden statt



Michelidakis: „Die wichtigste Aussage für uns alle ist zum jetzigen Zeitpunkt: Die boot 2021 Düsseldorf findet vom 23. bis 31. Januar statt.“ Antworten auf Fragen zu den Hygienemaßnahmen finden Aussteller, Mitarbeiter, Standbauer, Besucher und Medienvertreter aktuell auf der Website der boot. Alle Menschen, die sich zur Zeit des Messeaufbaus, der Messelaufzeit und des Messeabbaus auf dem Gelände befinden, werden registriert sein.

Das beliebte Programm auf den Bühnen und die Mitmachaktionen wie Surfen, Tauchen, SUP oder Paddeln werden unter Einhaltung der Hygiene- und Abstandsregeln stattfinden. Zur Nachverfolgung möglicher Infektionsketten erfassen Scanner die Daten der Online-Tickets.

boot Team steht mit Rat und Tat zur Seite



„Wir bitten unsere Aussteller ebenfalls Scanner einzusetzen. Diese können sie, um die Registrierung zu vereinfachen, kostengünstig und subventioniert nutzen. Bei Fragen steht das boot Team sehr gerne mit Rat und Tat zur Seite und gibt praktische Tipps wie die Aussteller das Hygienekonzept erfolgreich auf Ihrem Stand umsetzen können. Die Unterstützung und der Zusammenhalt in der Wassersportbranche ist unsere größte Motivation!“, resümiert der boot Project Director.

www.boot.de