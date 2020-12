boot Düsseldorf auf das Frühjahr verschoben

Laut der offiziellen Pressemitteilung will die Messe Düsseldorf mit der frühen Bekanntgabe des neuen Termins Ende April 2021 den Ausstellern darüber hinaus Planungssicherheit für die Vorbereitung ihrer Messeteilnahme und den Transport ihrer Boote und Yachten geben. Zahlreiche Aussteller schicken besonders die größeren Yachten schon frühzeitig und z.T. schon vor Weihnachten aus aller Welt auf die Reise nach Düsseldorf, um rechtzeitig auf ihrer Position in den Messehallen platziert werden zu können. Das verursacht z.T. erhebliche Transportkosten und großen logistischen Aufwand für die Werften und den Messebetrieb.

Der Transport der großen Yachten nach Düsseldorf muss langfristig geplant werden.

Foto: C. Schneider

Messechef Wolfram Diener ist realistisch: „Zum momentanen Zeitpunkt können wir nicht sicher abschätzen, ob sich eine Messe im Januar 2021 umsetzen lässt. Dies liegt sowohl am aktuellen Infektionsgeschehen, der nach wie vor schwierigen Reisesituation und den bestehenden Vorgaben, wonach Messen derzeit nicht stattfinden können. In Abstimmung mit unserem boot Messerat und den Verbänden haben wir den neuen Termin im April mit Bedacht gewählt. Aufgrund zahlreicher Expertenaussagen gehen wir davon aus, dass sich die Lage mit hoher Wahrscheinlichkeit durch die derzeitigen Maßnahmen in nahezu allen europäischen Ländern bis zum Frühjahr 2021 beruhigen wird. Mit dem CARAVAN SALON im September 2020 haben wir bereits gezeigt, dass erfolgreiche Messen unter größtmöglichem Schutz für alle Beteiligten auch in Corona-Zeiten stattfinden können.“ Wolfram Diener hebt darüber hinaus die Bedeutung des Zeitpunkts der Entscheidung hervor: Die Aussteller können nun ihren Fokus auf den neuen Termin legen und ihre Vorbereitungen darauf ausrichten. „Unser Ziel ist, unseren Kunden auch weiterhin die beste Plattform für erfolgreiches Business zu bieten“, so Diener.

boot Project Director Petros Michelidakis ergänzt: „Die Verschiebung der boot ins Frühjahr kommt dem Kauf- und Buchungsverhalten der Wassersportfreunde entgegen. Langfristige Urlaubs- oder Freizeitorganisation kann momentan nicht stattfinden. Die Klientel unserer Aussteller wird deshalb eine boot im April begrüßen, um sommerliche Wassersportaktivitäten planen zu können. Damit zeigt die boot ihre gewohnte Konstanz aber auch eine große Flexibilität und bietet der internationalen Wassersportbranche ihre gewohnt professionelle Informations- und Orderplattform.“