boot Düsseldorf: Chance im April 2021 nutzen!

Besonders Vercharterer, Reiseveranstalter, Segel- und Sportbootschulen freuen sich, zum Saisonstart eine große Präsentationsplattform zu haben. Auch Ausrüster und Versicherungen sin sicher, an diesem Termin mit ihren Angeboten punkten zu können, zumal viele Neueinsteiger direkt zum Beginn der Bootssaison die Möglichkeit haben, sich zu informieren und anschließend durchzustarten. Ihnen kommt der neue Termin Ende April zum genau richtigen Zeitpunkt als Start in die Wassersportsaison 2021.

boot-Projektleiter Petrus Michelidakis ist sicher: Auch vom 17. bis 25. April 2021 wird es wieder eine Vielzahl an Premieren, Technik-Highlights und Gadgets zu sehen geben.

(Foto: Messe Düsseldorf)

Angesichts der unsicheren Situation und Planungsmöglichkeiten, weiß der boot Düsseldorf- Director Petros Michelidakis um die Problematik und wirbt um Verständnis: „Als Veranstalter hatten wir keine andere Chance als diesen Frühjahrstermin zu wählen. Wir sehen uns als verlässlicher Partner der Branche und möchten den Unternehmen auch 2021 eine Plattform bieten, um sich ihren Kunden präsentieren zu können. Unsere Messe für die Caravaning Branche, der Caravan Salon Düsseldorf, hat im September gezeigt, dass dies auch unter den C19 Schutzauflagen und -Maßnahmen sehr positiv aufgenommen wird. Auch hier gab es keine homogene Meinung der Aussteller. Doch diejenigen, die im September teilgenommen haben, merkten schnell, welches Potenzial sich mit einer reduzierten Besucherzahl bietet. Es kamen exakt die richtigen Kunden, die sich in Ruhe an den Ständen beraten lassen konnten und kauften. Diese Information gebe ich den Zweiflern mit auf den Weg. Wir werden eine boot Düsseldorf auf die Beine stellen, die die Saison ankurbeln wird. Und wir werden all unsere Kräfte einsetzen, das richtige Publikum zum Besuch der Messe zu motivieren.“