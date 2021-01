Vercharterer, Reiseveranstalter, Segel- und Sportbootschulen, Ausrüster und Versicherer freuten sich hingegen, zum Saisonstart eine große Präsentationsplattform zu haben. Auch die Projektleitung der boot Düsseldorf hatte die Bedenken bereits aufgenommen, wollte aber der Branche die Möglichkeit geben, sich zum Start der Saison 2021 in den schwierigen Pandemie-Zeiten zu präsentieren.

Der Ausweichtermin im April wurde auch in der Branche kontrovers diskutiert, da es für Werften, Hersteller und Händler organisatorisch und personell in der arbeitsreichsten Zeit des Jahres schwierig gewesen wäre, zum Saisonstart eine Messeorganisation zu stemmen.

Digitale Messeformate geplant

Das Ziel sei jetzt die Rückkehr zum Konzept der boot Düsseldorf sowohl als Event für alle Wassersportler als auch als Geschäfts- und Networking-Plattform für das internationale Fachpublikum. Für 2022 werde zudem an einem hybriden Messeerlebnis gearbeitet, das unter anderem die digitale Teilnahme an Seminaren und Veranstaltungen auf der boot in Düsseldorf ermögliche.

boot Düsseldorf 2022

Die nächste boot Düsseldorf findet vom 22. bis zum 30. Januar 2022 statt. Die boot 2022 startet mit dem Anmelde-Portal für interessierte Unternehmen im Mai dieses Jahres. Für Rückfragen steht das Team der boot Düsseldorf allen Ausstellern, Besuchern und Medien sehr gerne zur Verfügung.

