Boot & Fun in Werder (Havel)

Boot & Fun Inwater, die vom 2. bis 4. September 2022 in Werder an der Havel stattfindet, wächst weiter. Mit der fünften Auflage etabliert sich die Inwater Boatshow der Berliner Boots- und Freizeitmesse Boot & Fun als Deutschlands größte Wassersportveranstaltung im Binnenwassergebiet.

Die positive Entwicklung der vergangenen Jahre setzt sich fort. “Wir freuen uns in diesem Jahr wieder auf mehr Aussteller und mehr Boote in Werder an der Havel, einem der schönsten wassertouristischen Reviere Deutschlands“, verrät Daniel Barkowski, Projektleiter Boot & Fun. „Auf Grund des sehr guten Anmeldestands, haben wir das Veranstaltungsgelände an der Marina in den Havelauen bereits vergrößert.“ Foto: Hans Scherhaufer Boote für Binnen und Küste

Der Fokus der Boot & Fun Inwaterliegt auf Booten und Yachten für Binnen- und Küstengewässer. Von Daycruisern wie Sloepen und offenen Sportbooten über Elektroboote und moderne Hausboote bis zu Segelbooten und großen luxuriösen Yachten finden Bootsbesitzer und die, die es werden wollen in Werder (Havel) alles, was das Herz begehrt. An den Stegen der Marina in den Havelauen werden zahlreiche Premieren und eine große Modellvielfalt aller großen Marken präsentiert. Mit dabei sind renommierte Hersteller wie Bavaria, Fjord, Galeon, Greenline, Interboat, Jeanneau, Marex, Quicksilver, Ryck, SeaRay, Sessa, Sunbeam und viele mehr. Foto: Volkmar Otto Elektroboote und Antriebe

Elektroboote, die sich einer stetig wachsenden Beliebtheit erfreuen, dürfen natürlich nicht fehlen: Modelle mit Elektroantrieb werden u.a. von Alfastreet, Greenline, Marian, my-elektroboat, Voltage und X-Shore präsentiert. Die bei Wassertouristen beliebten Hausboote runden das vielfältige Angebot in Werder (Havel) ab: An den Stegen präsentieren sich u.a. Caravan Boat, HousebootYacht (HBY140), IPV Marine (Riverloft 1000), Nautilus, Perla Yacht (e-vision) und Rollyboot. Foto: Volkmar Otto Zubehör, Dienstleistungen und Yacht-Toys