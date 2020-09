BOOT & FUN inwater 2020 begeisterte!

Die Veranstaltung bot der Branche eine langersehnte Plattform, um sich dem interessierten Publikum zu präsentierten und übertraf die Erwartungen von Besuchern und Ausstellern. Zum dritten Mal konnten Wassersportfans in der Blütenstadt schauen, testen und kaufen – in diesem Jahr waren es mehr als 100 Exemplaren an und im Wasser.

„Meine Erwartungen und die der Aussteller wurden bei weitem übertroffen. Im dritten Jahr hat die Veranstaltung in Werder Besucher aus ganz Deutschland angezogen. Es war ein besonders schöner Auftakt zur BOOT & FUN Berlin Messe im November“, sagt Daniel Barkowski, Projektleiter BOOT & FUN.