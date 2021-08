BOOT & FUN INWATER in Werder/Havel

„Mit der BOOT & FUN INWATER 2021 bringen wir das Flair des Mittelmeeres nach Werder. Bei uns finden Besucher alles, was es für den stilvollen Wassersport-Lifestyle braucht, hochklassige Boote, wertiges Zubehör und zur Erfrischung zwischendurch das Glas Champagner“, erklärt Daniel Barkowski, Projektleiter BOOT & FUN. „Wir sind eine der ersten physisch stattfindenden Outdoor-Veranstaltung der Branche und äußerst froh, Kunden und Händler wieder zusammenzubringen“, so Barkowski weiter.

Daniel Barkowski, Projektleiter BOOT & FUN Inwater, Messe Berlin

Vielfältigkeit und Lifestyle-Charakter

Die vergrößerte Ausstellungsfläche der BOOT & FUN INWATER bildet die Basis für eine Fülle an Bootsmodellen in diesem Jahr. Wer sich den Traum vom Leben auf dem Wasser erfüllen möchte oder gern die Ruhe auf dem nassen Element genießt, kann ebenfalls gespannt sein, denn auch das Angebot an Hausbooten und Elektrobooten ist so stark vertreten wie noch nie zuvor. Für das richtige Rundum-sorglos-Programm sorgen die Verkaufspagoden entlang des Hafens. Hier wird über bootsnahe Dienstleistungen informiert oder hochwertiges Zubehör sowie funktionale Ausrüstung direkt vom Fachhändler angeboten.

Metropolen und Europas größtes Binnenrevier

Einen Teil des besonderen Reizes der Messe macht die Lage des Veranstaltungsortes aus. Die idyllische Blütenstadt Werder an der Havel ist an sich schon einen Besuch wert. In direkter Nachbarschaft zu den Metropolen Potsdam und Berlin lädt der Besuch der Messe ein, dies gleich mit einem Besuch dort zu verbinden. Einzigartig ist auch die Lage und der direkte Zugang zur Havel, die ein Teil des größten zusammenhängenden Binnenreviers Europas ist und dem Bootsliebhaber so fast grenzenlose Möglichkeiten bietet.