BOOT & FUN Inwater in Werder/Havel

Die BOOT & FUN inwater verzeichnet in diesem Jahr erneut einen Ausstellerzuwachs und erweitert damit das umfangreiche Repertoire. Neben langjährig ausgestellten Marken wie Bavaria, Fjord, Galeon, Jeanneau, Marex, Prestige, Sea Ray, sind in diesem Jahr zusätzlich Aquador, Beneteau, Monster Rib, Nimbus, Finval und viele mehr vor Ort. Zum ersten Mal zu bestaunen und testen sind auch Angelboote sowie eine noch größere Auswahl an Hausbooten. Zusätzlich können Probefahrten auch auf vier Rädern zu Land gemachen werden. Aston Martin, Daimler, Audi sowie Volkwagen sind mit ihren neuen Modellen präsent.

Mit der BOOT & FUN inwater bekommt die Boot Community vom 4. bis 6. September endlich wieder ein top Event rund um das Thema Wasser- und Outdoor-Sport geboten. An der wunderschönen Marina der Blütestadt Werder/Havel liegen zur BOOT & FUN inwater eine fulminante Auswahl an Booten verschiedenster Modelle zum Schauen, Testen und Kaufen für Besucher bereit. Ergänzt wird das Angebot der Veranstaltung durch unterschiedliche Informations- und Verkaufsstände, die Bootszubehör, maritime Ausrüstung und Funktionskleidung für Einsteiger sowie Profis anbieten.

In enger Abstimmung mit Behörden – Sicherheit geht vor

BOOT & FUN inwater 2019 – Daniel Barkowski, Projektleiter BOOT & FUN Inwater, Messe Berlin erarbeitet mit seinem Team in enger Abstimmung mit den Behörden ein Hygiene- und Sicherhheitskonzept.

Die Messe Berlin arbeitete ausgiebig an einem Sicherheits- und Hygienekonzept, das den aktuell geltenden gesetzlichen Einschränkungen entspricht. „Für die Branche ist es vor allem in dieser wirtschaftlich schwierigen Zeit wichtig, sich wieder präsentieren zu können. Gleichzeitig steht bei uns Sicherheit an erster Stelle. Daher sind wir im stetigen Austausch mit den Behörden, um unseren Ausstellern und Gästen eine schöne und sichere Veranstaltung zu gewährleisten“, erklärt Projektleiter Daniel Barkowski. „Die Sehnsucht nach dem Urlaubsfeeling ist groß. Mit der BOOT & FUN inwater können wir hier im Wassersportparadies Berlin und Brandenburg etwas Abhilfe schaffen. Kommen Sie mit an Bord, Sie sind herzlich eingeladen“, so Barkowski weiter.

Schwerpunkt auf Boote für Binnengewässer

Probefahrten können direkt vor Ort gemacht werden (Foto:Messe Berlin)

Mit dem Schwerpunkt auf Boote für Binnengewässer positioniert sich das maritime Event als Pendant zur Hallenmesse BOOT & FUN Berlin im November. Mit bester Resonanz, so Projektleiter Daniel Barkowski: „Boote in ihrer natürlichen Umgebung in einem der schönsten Reviere Deutschlands zu zeigen, ist der Schlüssel zum Erfolg der BOOT & FUN Inwater.“