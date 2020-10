Corona Krise

Boot und Fun Berlin setzt 2020 aus

Die Corona Krise fordert ein weiteres Opfer: Die für den 19. bis 22. November 2020 geplante BOOT & FUN BERLIN setzt in diesem Jahr aus. Angesichts der aktuellen Situation ist eine Durchführung der Veranstaltung in gewohnter Form nicht möglich. Bei aller Anstrengung kann in dieser äußerst dynamischen Gesamtlage die Messe ihrem Anspruch nicht gerecht werden. Das verlautete heute in einer Pressemeldung der Messe Berlin.