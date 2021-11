Boot und Fun Berlin

BOOT & FUN BERLIN Impression – Foto: Messe Berlin GmbH

Die Berliner Bootsmesse gilt als eine der großen Bootsmessen für Binnen- und Küstengewässer. Im Anschluss an die im September stattfindende BOOT & FUN Inwater in Werder/ Havel werden Boote, Zubehör und Ausrüstung jetzt in der spannenden Atmosphäre der traditionsreichen Berliner Messehallen präsentiert.

Eröffnet wird die BOOT & FUN BERLIN am 10. November wieder mit der beliebten GALA-NACHT DER BOOTE, wohin die Messe Berlin mit einem bunten Rahmenprogramm einlädt. An fünf Tagen, von Mittwoch bis Sonntag, präsentieren rund 700 Aussteller ihre Produkte und Dienstleistungen.