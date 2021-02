Boote aus Finnland in Deutschland erfolgreich

Derzeit vorwiegend für den finnischen Markt, aber interessant auch für deutsche Sportfischer: Alutroll 410 Snapper

Auf einer virtuellen Pressekonferenz anlässlich der in diesem Jahr nur online noch bis zum 21. Februar stattfindenden Helsinki International Boat Show Vene 21 Båt, veröffentlichte der finnische Bootsbauerverband finnboat seine jährlichen verkaufs- und Exportstatistiken. Danach stieg der Anteil der nach Deutschland exportierten Boote um satte 33 Prozent.

Solide Qualität aus aus Aluminium: Die neue Yamarin Cross 75 BR

Eine solide und langlebige Bauweise, ein hohes Maß an praktischer Funktionalität in Verbindung mit einem klaren, gradlinigen Design und einem gediegenen, nordischen Charme sind Attribute, die den Geschmack deutscher Bootsfahrer treffen. Ein etwas höherer Preis wird angesichts der guten Bauqualität in Kauf genommen. Zudem: Skandinavische Boote gelten als wertstabil und sind selbst in betagtem Alter noch begehrte „Schätzchen“, die auf hohes Interesse auf dem Gebrauchtbootmarkt stoßen, sofern der Pflegezustand stimmt.