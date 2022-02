Boote und Outdoor auf der MAGDEBOOT

Mit über 100 Ausstellern und mehr als 200 Booten hat sich die MAGDEBOOT zur festen Größe unter den Bootsmessen entwickelt. Unter den Ausstellern werden auch zahlreiche Charteranbieter sein. Ergänzt wird das Portfolio der Messe durch einen umfangreichen Boots-Mix im Yacht- und Kleinbootbereich sowie mit Ausstellern aus dem Kanu-, Kajak- und Surfbereich.

Das informative und unterhaltsame Rahmenprogramm findet in der Halle 2 statt. Outdoor-Aktivitäten und Camping sind in den letzten Jahren zum absoluten Trend geworden. In diesem Sonderbereich der Messe finden Besucher abwechslungsreiche Möglichkeiten für die Urlaubs- und Freizeitgestaltung. Alle notwendigen Vorkehrungen zum Schutz der Besucher und Aussteller entsprechend einem umfangreichen Hygienekonzept werden umgesetzt. Am Eingang Ost wird ein kostenfreies Testzentrum für die Besucher der Messe MAGDEBOOT bereitgestellt. Alle Infos auf der Website der Magdeboot. Die Online-Ticketreservierung startet am 21.Februar 2022.