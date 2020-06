Boots- + Motorendiebstahl rückläufig

Eine intensive Polizeiarbeit und aufmerksame Sportbootbesitzer führten dazu, dass die Diebstähle im maritimen Freizeitsektor abnahm. „Die wachsende Anzahl von Kontrollen im Inland könnten abgeschreckt haben, nachdem immer mehr durch das KBK fortgebildete Fahndungsdienststellen die Bootskriminalität ins Visier nehmen. Nicht zuletzt sind auch die Sportbootbesitzer zunehmend sensibilisiert, melden verdächtige Personen und Fahrzeuge und erschweren dadurch die Arbeit der Täter.” So die offizielle KBK-Mitteilung zu den Gründen des Rückgangs der Bootskriminalität.

Trotzdem: Auf ca. sechseinhalb Millionen Euro Gesamtschaden beziffert sich die Summe der Diebstähle im Jahr 2019. Fast genauso hoch ist die Summe der Boote, Jetskis und Motoren, die die Polizei in Zusammenarbeit mit ihren Kollegen im Ausland sicherstellen konnte. Gut drei Millionen Euro war dabei bereits eine der gestohlenen Motoryachten wert, die Anfang April Palma gestohlen wurde und nur wenige Tage später in Güllük in der Türkei wieder sichergestellt werden konnte, kurz bevor die Crew mit Ziel russische Gewässer auslaufen wollte.