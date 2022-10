Hausboot-Infos sowie zahlreiche Hausboot-Modelle zum besichtigen in Halle 4.2 (Foto: Messe Berlin GmbH)

Nicht nur für Hausboote sind Solarsysteme ein zunehmend interessantes Thema. So bietet z.B. Flin Solar effiziente Solarlösungen für Segel- und Motoryachten an: Flinrail – ein Solarmodul für die Reling, das einfach in den Relingdraht eingehakt wird – und der Flinkite. Letztere sind „fliegende“ Solarmodule, die scheinbar schwebend an den Wanten befestigt werden und so das Sonnenlicht optimal einfangen – gerne auch in Gruppe über- und nebeneinander. Das transparente Laminat sorgt dafür, dass die Solarzellen Licht von beiden Seiten aufnehmen können – auch das vom Wasser und vom Deck reflektierte Licht. Die innovativen Solarlösungen sind im Bereich „Ausrüstung & Zubehör“ in Halle 5.2a zu finden.

Berlin Travel Festival – die Welt neu entdecken

Erstmalig unter dem Dach der Boot & Fun Berlin bietet das Berlin Travel Festival vom 25. bis 27. November 2022 Inspiration und neue Ideen für alle großen und kleinen Abenteurer.