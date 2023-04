Bootsbaunachwuchs beklagt drastische Mängel in der Ausbildung

Dabei ging es vor allem um die Organisation der Lern-Ort-Kooperation, die Nichterfüllung des Ausbildungsrahmenplans, den aus ihrer Sicht offensichtlichen Lehrermangel, Probleme bei der Durchführung der Prüfung, die Unterbringungssituation, die Verpflegung und die Freizeitgestaltung.

Die schulische Ausbildung der Auszubildenden für das Bootsbau-Handwerk findet für ganz Deutschland zentral in der Landesberufsschule für Bootsbauer der Handwerkskammer Lübeck in Lübeck-Travemünde auf dem Priwall statt. Der Priwall ist eine Halbinsel am Ostufer der Trave an der Grenze zu Mecklenburg und ist über eine Fährverbindung mit dem Ortskern von Travemünde verbunden.