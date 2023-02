Bootsdieb in letzter Sekunde gerettet

Das Seegebiet um die Mündung des Columbia-River an der Nordwestküste der USA wird auch als Friedhof des Pazifik bezeichnet. Ein schnelles Ansteigen des Meeresbodens und zahlreiche Untiefen verursachen bei starken auflandigen Winden riesige, brechende Grundseen, die über die Jahrhunderte schon tausenden von Booten und Schiffen zum Verhängnis geworden sind.

Bei starken auflandigen Winden und stürmischer See erreichte die US-Coast Guard ein Notruf von Bord der Motoryacht „Sandpiper“. Da sich in der Nähe glücklicherweise bereits ein Hubschrauber der Küstenwache auf einem Trainingsflug in der Luft befand, konnte eine Rettungsaktion umgehend eingeleitet werden.