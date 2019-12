Bootseignern unter kroatischer Flagge droht Zwangsabmeldung

Der Hintergrund: Mit dem EU-Eintritt Kroatiens nutzten viele Eigner das Angebot, auf die kroatische Flagge umzusteigen, um von einer deutlich reduzierten Einfuhrumsatzsteuer zu profitieren. Dazu musste beispielsweise eine kroatische Steuernummer (OIB) und eine gültige Zustellanschrift für die jährliche Gebührenrechnung hinterlegt werden, was in vielen Fällen offensichtlich unterblieb. Als Rechtsfolge konnten Gebührenrechnungen nicht erstellt, bzw. zugestellt werden, so dass sich das Ministerium jetzt zu dieser recht kurzfristigen Maßnahme entschloss.

Eignern, deren Schiff in der von SeaHelp in deutscher Sprache veröffentlichten Liste auftaucht, bleibt nichts anderes übrig, als noch vor dem Jahresende die erforderlichen Daten beizubringen, was wohl in den meisten Fällen nur mit einem persönlichen Erscheinen vor Ort in Kroatien möglich sein wird. Da schon in der Woche vor Weihnachten bis zum 6. Januar das öffentliche Leben in Kroatien quasi still steht und auch die meisten Behörden nicht besetzt sind, wird die Zeit knapp. Übrigens: Auch viele Versicherer erfordern eine gültige Zulassung, so dass denjenigen, die nicht mehr rechtzeitig tätig werden können, auch der Verlust des Versicherungsschutzes droht.