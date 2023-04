Bootsindustrie setzt Ziel für Altboot-Recycling bis 2030

Die Bootsindustrie verpflichtet sich, bis 2030 die Deponierung und energetische Verwertung von Verbundwerkstoffen schrittweise einzustellen und nachhaltigere Recyclinglösungen auszubauen. Der “Fahrplan für die Umsetzung der Kreislaufwirtschaft für Altboote” enthält Empfehlungen für die Umsetzung in Bereichen wie Finanzierung, Abwracken, Transport, Recycling, Forschung und Innovation. Ziel ist es, die Ziele des Europäischen Green Deal zu erreichen und die Bootsindustrie in Richtung Kreislaufwirtschaft zu führen. Der Fahrplan wird vom politischen und privaten Sektor umgesetzt und von einem neuen EU-Netzwerk für Altboote vorangetrieben.

Laut Schätzungen gibt es in europäischen Gewässern über 6,5 Millionen Boote, von denen die meisten kleiner als 7,5 m sind. Die Zahl der Boote, die bis zum Jahr 2030 ihr Lebensende erreichen, wird auf mehr als 30.000 Boote pro Jahr in der EU geschätzt. Dies entspricht mehr als 231.000 Tonnen Verbundstoffabfall pro Jahr am Ende des Lebenszyklus. Auf die Freizeit- und Berufsschifffahrt entfallen etwa 2-3 % des gesamten Verbundstoffverbrauchs in Europa.

Das umweltgerechte Recycling der Altboote und die Kreislaufwirtschaft ist eines der wichtigsten Ziele der Pläne zum Bootsrecycling.

Die Initiative folgt auf erfolgreiche Abwrack- und Recyclingprogramme, die bereits in vielen europäischen Ländern eingeführt wurden. Die von EBI vertretene Branche verpflichtet sich, den Einsatz nachhaltigerer Recyclinglösungen in Abstimmung mit anderen Branchen, die Verbundstoffe verwenden, wie z. B. der Windenergie, auszubauen.