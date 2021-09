Bootsmarkt boomt – aber wie lange?

Auftragshoch bei den Werften, ausverkaufte Bootshändler, ausgebuchte Charterflotten, knappe Liegeplätze an allen Küsten – Seit Corona den „Urlaub zuhause“ wieder salonfähig machte, geht es Europas Bootswirtschaft so gut wie seit Jahrzehnten nicht. Das meldet der Marktüberblick des Fachblatts International Boating Industry. Die Frage ist: Was kommt danach?