Bootsversicherung online berechnen

Neuestes Highlight ist die laut Wengert Deutschlands erste digitale Bootsversicherung, bei der der Kunde im Nu online das Angebot für sein Boot einfach berechnen kann. Das Ganze ohne die Angabe von persönlichen Daten, für Haftpflicht- und Kaskoversicherungen und natürlich 24 Stunden am Tag und an sieben Tagen in der Woche.

Das bedeutet, dass der Kunde vom Angebot bis zur Buchung des Versicherungstarifs mit nur wenigen Klicks zum Preis und zur Art der Absicherung gelangt. Ein Spezial-Tarif, abgestimmt auf die Besonderheiten des Wassersports mit einem ausgezeichneten Preis-Leistungsverhältnis sorgt dafür, dass der Kunde mit der Wengert Haftpflicht- und Kaskoversicherung auch online immer auf der sicheren Seite ist.