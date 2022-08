BRP investiert in elektrische Antriebe

Great Wall Motor Austria, eine Tochtergesellschaft von Great Wall Motor mit Sitz in Baoding, China, wird als ein führendes Forschungs- und Entwicklungszentrum für elektrische Antriebstechnologien bezeichnet. Mit seinem Standort in Kottingbrunn, bei Wien, ist das EV F&E Zentrum ideal gelegen, um Spitzenkräfte von nahe gelegenen Universitäten und Forschungszentren anzuziehen. Thomas Uhr, Chief Technology Officer von BRP hat große Erwartungen: “Diese Übernahme wird unser Know-how in der Entwicklung von E-Motoren, Wechselrichtern und Software weiter stärken.” Im vergangenen März gab BRP Pläne bereits bekannt, in den nächsten fünf Jahren mehr als 300 Mio. kanadische Dollar in die Elektrifizierung der aktuellen Produktlinien zu investieren, wobei die ersten Einheiten innerhalb von zwei Jahren auf den Markt kommen sollen und das Ziel darin besteht, alle Produktlinien bis Ende 2026 zu elektrifizieren.

