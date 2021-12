Brunswick erweitert Produktionskapazitäten

Die Erweiterung des Werks in Vila Nova in Portugal ist in vollem Gange und wird in den nächsten drei Jahren die Produktionskapazität dieses Werks, in dem Bayliner-, Uttern- und Quicksilver-Produkte für den europäischen Markt hergestellt werden, mehr als verdoppeln. Darüber hinaus hat das Unternehmen vor kurzem eine Anlage in der Nähe seines Werks New York Mills in Minnesota erworben. Diese Anlage wird Anfang 2022 voll betriebsbereit sein.

Zudem hat die Brunswick Corporation den Kauf eines Grundstücks in Reynosa, Mexiko, bekannt gegeben, das an ihre derzeitige Bootsfertigungsanlage angrenzt. Die neue Anlage soll zur Erweiterung ihrer Bootsfertigungskapazitäten genutzt werden, und die derzeitige Anlage um ca. 14.000m² erweitern. Damit werden ca. 36.000m² Produktionsfläche für die Marken Bayliner, Trophy, Heyday, Sea Ray und Lund zur Verfügung stehen und die Produktionskapazität um fast 60 % gesteigert. Die zusätzliche Fläche wird auch zur Erhöhung der Lagerbestände genutzt und soll die anhaltende Nachfrage von Brunswicks Vertriebspartnern. Durch die Erweiterung werden mehr als 600 Arbeitsplätze in der lokalen Wirtschaft geschaffen. Das erste Boot wird voraussichtlich Ende 2023 vom Band laufen.