Brunswick übernimmt Navico

Die Brunswick Corporation gab heute bekannt, dass sie eine endgültige Vereinbarung zur Übernahme von Navico, einem der führenden Anbieter von Marineelektronik und -sensoren, für 1,05 Milliarden US-Dollar getroffen hat. Durch diese Übernahme wird Brunswick die Marken Lowrance, Simrad, B&G und C-MAP zu seiner Advanced Systems Group (ASG) hinzufügen, zu der auch die Parts & Accessories (P&A) Marken in den Bereichen Power Management, digitale Steuerung und Überwachung sowie vernetzte Geräte gehören.

„Die Übernahme von Navico und seinen preisgekrönten Marken wird die ACES-Strategie (Autonomy, Connectivity, Electrification and Shared-Access) von Brunswick sofort beschleunigen und unsere Vision unterstützen, unverwechselbare neue Produkte und technologiegestützte Erfahrungen zu liefern”, sagte Dave Foulkes, CEO der Brunswick Corporation. „Wir werden weiterhin sowohl in organische Initiativen als auch in Akquisitionen investieren, um unsere Position als globaler Produktführer zu halten, und die Ergänzung unseres bestehenden Markenportfolios durch Lowrance, Simrad, B&G und C-MAP wird unsere Fähigkeit weiter stärken, komplette, innovative digitale Lösungen für Verbraucher und umfassende, integrierte Systemangebote für unsere OEM-Kunden anzubieten.”

Navico ist ein globales Unternehmen in Privatbesitz mit Sitz in Egersund, Norwegen, das sich im Miteigentum von Altor Fund IV und Goldman Sachs Asset Management befindet. Es ist ein führender Anbieter von Multifunktionsdisplays, Fischfindern, Autopiloten, Sonar, Radar und Kartografie. Die Marken von Navico bedienen die meisten wichtigen Märkte für Motorboote und Segler, sowohl für den Freizeitbereich als auch für kommerzielle Anwendungen.