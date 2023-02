Buster, Yamarin und Cross auf virtueller In-Water-BoatShow

Interessenten können sich auf den virtuellen Stegen und Piers bewegen, indem sie mit der Maus klicken oder auf den Touchscreen tippen. Die Boote können in einer 360-Grad-Ansicht betrachtet werden, indem man sie in alle Richtungen dreht, sowohl innen als auch außen.

Ziel der virtuellen Umgebungen ist es, Kunden, die den Kauf eines Bootes planen, die Möglichkeit zu geben, sich mit dem Modell und seinen Eigenschaften vertraut zu machen und zu erleben, wie es ist, an Bord zu sein, das Boot zu bedienen und sich auf ihm aufzuhalteen. Die 3D-Ansichten können auch von Händlern genutzt werden, um die Bootsmodelle in ihren Ausstellungsräumen zu präsentieren.

“In den virtuellen Welten befinden sich die Boote bereits im Wasser, so dass sie von vorne, von der Seite und von oben sowie von der Kabine aus betrachtet werden können, als stünden sie am Pier. Da sich die Boote in ihrer tatsächlichen Umgebung befinden, kommt der Eindruck der Realität so nahe wie möglich”, sagt Niittynen.

Die Kunden können sich auf den virtuellen Anlegern bewegen, indem sie mit der Maus klicken oder auf den Touchscreen tippen. Die Hotspots, von denen aus die Boote zu sehen sind, werden auf den Piers als Pfeilsymbole angezeigt. Über das i-Symbol lassen sich detailliertere Informationen zu jedem Boot abrufen, und wenn man sich über das Boot oder in die Kabine bewegt, kann man das Innere des Bootes aus allen Blickwinkeln betrachten.

“Die Idee, diese virtuellen Welten anzubieten, begann mit Tools, die wir intern zur Präsentation und Erforschung neuer Bootskonzepte verwenden. Es war naheliegend, das interaktive Präsentationsformat auch für unsere Händler und Kunden zu nutzen”, erklärt Niittynen.

Die ersten Versionen der virtuellen Welten Buster, Yamarin und Cross sind jetzt verfügbar. Die Kunden sind aufgerufen, Feedback über die Benutzererfahrung zu geben, damit die Funktionen so schnell wie möglich weiterentwickelt werden können.

Hier gehts auf die virtuellen Stege:

Virtual Buster World

Virtual Cross World

Virtual Yamarin World