Calzedonia Gruppe akquiriert Cantiere del Pardo

Die Segelyachten der Marke Grand Soleil sind der Inbegriff eleganter italienischer Performance Cruiser.

Servidati und Planamente werden auch nach der Übernahme weiterhin Partner des Unternehmens bleiben und die aktuelle Entwicklungsstrategie fortsetzen, die auf Qualität, Traditionswerten, exzellentem Service und der Beachtung der Nachhaltigkeitsaspekte in der Freizeitschifffahrt basiert.

Kapital für weitere Projekte und mehr Wachstum: Die Beteiligung der Calzedonia Gruppe soll neue Möglichkeiten eröffnen.

Mit der Beteiligung der Calzedonia Gruppe strebt Cantiere del Pardo an, sein internationales Wachstum voranzutreiben und neue Modelle zu entwickeln, während gleichzeitig ein besonderer Fokus auf Qualität und exzellenten Service sowohl für das Vertriebsnetz als auch für den Endkunden gelegt wird. Das Unternehmen wird weiterhin in Nachhaltigkeit, Innovation, Forschung und Entwicklung investieren, um seine fortschrittlichen Produktionsstandorte und sein erfahrenes Personal zu nutzen, so das Unternehmen in einer Pressemitteilung.