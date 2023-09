Cannes Yachting Festival

Gerade die großen französischen und italienischen Hersteller nutzen die internationale Messe für die Präsentation ihrer Neuheiten und Prototypen in Verbindung mit der Möglichkeit einer Testfahrt. Aber auch die großen Marken aus Deutschland, Holland, Skandinavien und aus den USA u.v.m. geben sich ihr Stelldichein an der Côte d’Azur. Weitere Shows und Veranstaltungen wie die Luxury Gallery, den Klassiker-Corso Concours D’Élégance und ein individuell zu buchendes VIP-Programm runden die Messe ab. Nach dem Messebesuch empfiehlt sich die verwinkelte und hübsche Altstadt von Cannes für einen Besuch und die Einkehr in einem der zahlreichen Restaurants.

www.cannesyachtingfestival.com