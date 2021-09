Cannes Yachting Festival eröffnet

Das Portfolio der Messe umfasst das gesamte Spektrum des Bootsmarktes vom Sportboot bis zur Großyacht. Die zahlreichen Flaggschiffe im „Vieux Port“ – im alten Hafen – von Cannes sind natürlich der optische Anziehungspunkt. Während die Motoryachten aufgrund der großen Anzahl weiterhin quasi im Zentrum des Geschehens im Vieux Port am Stadtzentrum von Cannes präsentiert werden, haben die Segelyachten in der Sailing Area im der modernen Marina Port Canto eine Messeheimat gefunden. Ein Shuttle verbindet beide Bereiche.

Das Yachting Festival hat von einer unabhängigen Zertifizierungsorganisation die Plakette für das Label “Safe & Clean” erhalten. Diese Zertifizierung bescheinigt, dass Gesundheitsmaßnahmen in Bezug auf das Covid-19-Risiko ergriffen wurden. Zahlreiche Maßnahmen sollen den sicheren Besuch der Messe gewährleisten. Die Region in Frankreich gilt jedoch als Hochrisikogebiet. Besucher aus Deutschland müssen bei der Wiedereinreise einen Nachweis erbringen, dass sie vollständig gegen Corona geimpft sind, bereits genesen sind oder aber sich für zehn Tage in Quarantäne begeben.

Mit zahlreichen Weltpremieren rangiert Cannes bei den Neuvorstellungen von je her in der ersten Liga. Gerade die großen französischen und italienischen Hersteller nutzen die internationale Messe für die Präsentation ihrer Neuheiten und Prototypen in Verbindung mit der Möglichkeit einer Testfahrt. Weitere Shows und Veranstaltungen wie die Luxury Gallery, den Klassiker-Corso Concours D’Élégance und ein individuell zu buchendes VIP-Programm runden die Messe ab. Nach dem Messebesuch empfiehlt sich die verwinkelte und hübsche Altstadt von Cannes für einen Besuch und die Einkehr in einem der zahlreichen guten Restaurants oder einer der vielen Bars.

Die Yachting Festival findet an von Dienstag, 7. September bis Sonntag, 12. September 2021 in Cannes /Frankreich statt.