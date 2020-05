Cannes Yachting Festival findet statt

Sylvie Ernoult, Show Manager – Cannes Yachting Festival

“Viele Kunden, mit denen ich gesprochen habe, hoffen, dass das Yachtfestival das Licht am Ende des Tunnels sein kann…“, so Sylvie Ernoult, Show-Managerin des Cannes Yachting Festivals und versichert: „Wir haben ein Team zusammengestellt, das für die Anpassung der neuen Gesundheitsstandards an das Festival verantwortlich ist, und werden alle notwendigen Mittel für deren Umsetzung einsetzen.“

„Gegenwärtig entwickeln sich alle Projekte im Wasser und an Land in enger Zusammenarbeit mit den Ausstellern, den Hafenbehörden und den Partnern in Cannes weiter…“, heißt es in der Erklärung der Messe. „Die Teams stellen sich dieser neuen Herausforderung mit Entschlossenheit und Anpassungsfähigkeit. Wir bleiben sehr aufmerksam gegenüber der globalen Situation unserer Branche, die von der Gesundheitskrise des Covid-19 stark betroffen ist…“, so die Messeleitung und versichert: „Nicht zuletzt richtet sich unser Handeln auch nach der vollständigen Einhaltung der empfohlenen Gesundheitsmaßnahmen zur Eindämmung der Ausbreitung des Coronavirus. Reed Expositions France beteiligt sich auch aktiv an den Arbeiten der UNIMEV, dem Berufsverband der Veranstaltungsbranche, zur Ausarbeitung von Schutzmaßnahmen für Messen, die der französischen Regierung vorgelegt werden sollen.“