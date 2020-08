Cannes Yachting Festival 2020 abgesagt!

“Yes, it’s cancelled…”. Die Veranstalter des Cannes Yachting Festival haben am Vormittag der Redaktion des SVG-Verlags telefonisch bestätigt, dass die Messe, die im September stattfinden sollte, abgesagt wird. Angesichts stark steigender Covid-19 Fälle in Europa und auch gerade in Frankreich, wird nun auch die Cannes Messe zum Opfer der Corona Pandemie.

Laut einer Meldung der des internationalen Magazins der Bootsindustrie IBI, die heute Mittag veröffentlicht wurde, sind einige Aussteller am Vormittag über die Absage informiert wurden.